Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dokuz zanlı, bugün üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhlerinde 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında bugüne kadar 294 ifade alındığını, haklarında derdest emri bulunan beş kişinin ise arandığını mahkemeye aktardı.

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Mannaş ayrıca, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirtti.