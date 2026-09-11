Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dokuz zanlı, bugün üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhlerinde 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında bugüne kadar 294 ifade alındığını, haklarında derdest emri bulunan beş kişinin ise arandığını mahkemeye aktardı.

Mannaş ayrıca, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirtti.