Girne-Tatlısu Anayolu’nda 27 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 30 yaşındaki Cemre Yönet’in ölümüyle ilgili istinaf duruşması dün görüldü. Duruşmanın 4 Kasım tarihine ertelenmesinin ardından, trafik kazalarında çocuklarını kaybeden bazı aileler mahkeme önünde bir araya gelerek Cemre Yönet’in ailesine destek verdi.

Yıllardır mahkeme salonlarında adalet aradıklarını belirten anneler, verilen cezaların insan hayatının karşılığı olmadığını savunarak daha ağır ve caydırıcı cezalar ile İstinaf Mahkemesi’nden emsal kararlar talep etti.

Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır, 32 aydır kızının adaleti için mücadele ettiklerini söyledi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 ay boyunca 15 duruşmayı takip ettiklerini belirten Sağır, mahkemenin verdiği cezaya tepki göstererek, “Adalet yerini bulacak diye bekledik. Maalesef Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde alkollü zanlıya ödül gibi bir ceza verildi” dedi.

İstinaf sürecinden umutlu olmak istediklerini ifade eden Sağır, “Bir ömrün bedeli bir yıl, iki yıl değildir. Ağır emsal cezalar verilsin ki başka ölümlerin de önüne geçilsin. Biz adalet istiyoruz.” dedi.

MERYEM GEZİCİ: “OĞLUMUN HAYATININ KARŞILIĞI 2 YIL 6 AY DEĞİLDİ”

17 Mayıs 2025’te oğlu Rıfat Gezici’yi kaybeden Meryem Gezici, oğlunu 25 yaşına kadar zor şartlarda büyüttüğünü anlattı.

Davada verilen 2 yıl 6 aylık cezaya tepki gösteren Gezici, “Benim oğlumun hayatının karşılığı 2 yıl 6 ay değildi” dedi. Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne taşındığını belirten Gezici, “Yeter artık, bizim canımız yandı. Bir nebze olsun yüreğimizi serinletsin bu adalet. Şu terazinin doğru olduğunu bize hissettirin. Biz adalet istiyoruz” diye konuştu.

NAZİFE MAĞUSALI: “ADALETE İNANMAK İSTİYORUZ”

Oğlu Cuma Mağusalı’nı 20 Şubat 2016’da trafik kazasında kaybeden Nazife Mağusalı, yıllardır cezaların artırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Mağusalı, “Suçsuz olduğu halde başkasının dikkatsizliği, tedbirsizliği yüzünden oğlumu kaybettim. Adalet bekliyoruz. O yıllardan beridir cezaların artması için uğraşıyoruz. Adalete inanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SEZAL KURTDEMİR: “BİZ YANDIK, BAŞKA ANNELER YANMASIN”

Kenan Kurtdemir’in annesi Sezal Kurtdemir, oğlunu 17 Ocak 2021’de meydana gelen trafik kazasında kaybettiğini anlattı.

Kurtdemir, oğlunun dosyasının açılması için yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiğini, 2023’te başlayan dava sürecinde yaklaşık 30-35 duruşmaya katıldığını söyledi.

Davada verilen 1 yıllık cezaya tepki gösteren Kurtdemir, “Bir insan hayatının ömrünün bedeli ne bir yıldır ne iki yıldır” dedi.

Dosyanın İstinaf Mahkemesi’ne taşındığını ve ilk duruşmanın 30 Eylül’de yapılacağını belirten Kurtdemir, şu çağrıyı yaptı: “Caydırıcı ceza bekliyorum. Biz yandık, başka anneler yanmasın. Başka evlatlar ölmesin, başka anneler ağlamasın.”

ŞERİFE KOÇAK: “HER GÜN BİR FOTOĞRAFA GÜNAYDIN DİYORUM”

Mehmet Raif Koçak’ın annesi Şerife Koçak da oğlunun ölümünün ardından hayatlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Koçak, oğlunun hayatını kaybettiği olayda bir dizi ihmal bulunduğunu savunarak, sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve otobüsün ışıklarının çalışmadığını ileri sürdü.

Yaşadığı acıyı anlatan Koçak, “Ben artık başka bir hayat yaşıyorum. Eski hayatımız yok. Her gün bir resme günaydın diye uyanıyorum. Odasına gidip Mehmet’ime günaydın diyorum” dedi. Koçak, ölümlü trafik suçlarında daha ağır cezalar verilmesini isteyerek, “İnsan hayatından söz ediyoruz. En ağır cezayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.