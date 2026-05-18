Girne Belediyesi tarafından yarın Kordonboyu’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gün boyu sürecek programda dans gösterileri, müzik performansları, eğitim etkinlikleri ve konser yer alacak.

Etkinlik programı saat 12.30’da stant açılışıyla başlayacak. Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Girne Doğa Koleji, Osman Nejat Konuk Ortaokulu ve Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri sahne alacak.

Programda modern dans, latin dansı, vals gösterileri ve müzik performansları sunulacak.