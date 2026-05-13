Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde organize edilen Olimpizm Festivali, Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival iki gün sürdü.

Festivalde, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyen Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi'de hakemlik yaptı.

Festivalin, hiç spor yapmayan öğrencileri sporla tanıştırmayı ve onları müsabakalara dahil etmeyi, sporcu öğrencilerin ise deneyimlerini paylaşarak öğretici, yönetici ve antrenör olarak katkı sağlamalarını amaçladığı kaydedildi.

Pilot okul olarak belirlenen Şehit Turgut Ortaokulu ve Kurtuluş Lisesi öğrencilerinin yer aldığı organizasyonun, aynı zamanda toplumda spora katılım oranını artırmayı hedeflediği de belirtildi.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinliğin ilk gününde festival alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu,onlara başarılar diledi.

Çavuşoğlu, Olimpizm Festivali’nin gençlere spor sevgisi, dayanışma ruhu ve olimpik değerler kazandıracağını belirterek, “Sporun birleştirici gücünü çocuklarımızla buluşturan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerine atıf yapan Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın sporla büyümesi, adil oyun ve dostluk ruhuyla yetişmesi büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, organizasyona sağladığı büyük katkılardan dolayı başta KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olmak üzere, Şehit Turgut Ortaokulu ve Kurtuluş Lisesi müdürlerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.