Güney Kıbrıs’ta dün düzenlenen operasyonda kaçak ikamet ettikleri belirlenen 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin dün gerçekleştirdiği operasyonda Güney Kıbrıs’ta ikamet izinsiz bulunan 29 yabancı uyruklu kişinin tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Rum polisinden yapılan açıklamada ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadarki sürede, kaçak ikamet ettikleri tespit edilen 3 bin 115 yabancı uyruklunun gönüllü veya zoraki şekilde ülkelerine geri gönderildiklerinin vurgulandığını aktardı.

Söz konusu dönemde yasadışı giriş sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla düşüş kaydettiğini belirten gazete, geçten yıl 730 olan sayının bu yıl 576’ya gerilediğini ifade etti.