Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Akçay köyünde yeniden düzenlenen üç meydan, yarın düzenlenecek törenle halkın kullanımına açılacak.

Belediyenin koordinasyonu ve Akçay Muhtarlığı’nın girişimiyle köy merkezinde yeniden düzenlenen; "Astsubay Mahmut Kargılı Meydanı", "Düğün Parkı Meydanı" ve "Hasan-Hüseyin Arpalıklı Kardeşler Meydanı" isimi verilen üç meydanın açılış töreni saat 16.00’da yapılacak.

Akçay Muhtarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, törende konuşmaların yanı sıra müzik dinletisi ve halk dansları gösterileri yer alacak. Çocuklar için eğlence parkı kurulacak, katılımcılara ikramda bulunulacak.

Astsubay Mahmut Kargılı Meydanı ile Düğün Parkı Meydanı’nın altyapısı ve düzenlemesi Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldı. Hasan-Hüseyin Arpalıklı Kardeşler Meydanı ise, iş insanı Soyer Arpalıklı’nın katkılarıyla köye kazandırıldı.