Kaleburnu Arkeo Festivali’nin üçüncüsü, Kaleburnu Köy Meydanı’nda düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından halk dansları gösterisi sunuldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kaleburnu’nda çıkarılan eserlerin köyde sergilenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Ataoğlu, projenin tamamlanması ve bütçesinin onaylanmasının ardından müze ihalesine çıkılacağını belirtti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da merhum İsmet Medi’nin festivalin başlamasında önemli rol oynadığını belirterek, bölgede çıkarılan eserlerin sergileneceği bir müze kurulması yönündeki talepleri Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’na ilettiklerini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Kaleburnu’nun tarihi, mimarisi, doğası ve halkıyla dikkat çektiğini söyledi. Sadıkoğlu, festivalin bölgenin zenginliklerini yansıttığını ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, festivalde bölgenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve köy halkının misafirperverliğinin ön plana çıkarıldığını ifade etti. Bakırcı, merhum İsmet Medi’nin festivalin düzenlenmesine önemli katkı sağladığını belirterek, bölgede çıkarılan tarihi eserlerin Kaleburnu’nda sergilenmesi ve köyde bir müze kurulması talebini yineledi.

Kaleburnu Köy Muhtarı Halil Yeşilbulut da festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman, DAÜ olarak 2004 yılından bu yana Kaleburnu’nda kazı çalışmaları yürüttüklerini belirterek, köyün 6 bin yıl öncesine uzanan bir tarihe sahip olduğunu kaydetti. Kral Tepesi’nde birçok uygarlığa ait önemli eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Kızılduman, kazı çalışmalarında özveriyle görev yapan ekiplere ve destek veren köy halkına teşekkür etti.

Festival komitesi adına konuşan Çiğdem Emirzadeoğulları Duvarcı, bu yılki festivalin merhum İsmet Medi anısına düzenlendiğini belirterek, Medi’nin Kaleburnu köyüne gönülden bağlı olduğunu ve köyün adını duyurmak için çalıştığını söyledi.

Festival kapsamında gün boyunca halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, konserler, İsmet Medi anısına tavla turnuvası, Kemal Deveci’nin hazırladığı Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan kültür evinin açılışı, belgesel gösterimi, “Kral Tepesi Fısıldıyor” sergisi, Kral Tepesi’nden çıkarılan eserlerin sunumu, tarihi bölgelere geziler ve yöresel lezzetler yer aldı.