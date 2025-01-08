İstatistik Kurumu, tüketici enflasyonunu Aralık 2024'te yıllık yüzde 53.29, aylık yüzde 1.10 olarak açıkladı.

Kasım 2024'te yüzde 56,72 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise aralıkta yüzde 51,62'ye geriledi.

Bir önceki ay yüzde 2,83 olan aylık gıda enflasyonu da bu ay yüzde 2,49 olarak hesaplandı.

2024'ün Kasım ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 27 bin 254 Türk Lirası (TL) olarak belirlenmişti. Aralık verileri henüz açıklanmadı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI

Dünya gıda fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, Aralık 2023'e göre yüzde 6,7 artışla ortalama 127 puan oldu.

FAO dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olan endeks, 2024'ü tahıl ve şeker fiyatlarındaki önemli düşüşlerin bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki daha küçük artışlarla dengelenmesiyle bir önceki yılki seviyesinin yüzde 2,1 altında tamamladı.

Endeks, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Mart 2022’de 160,2 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Gıda fiyatları endeksi şubat ayında yüzde 117,3 ile üç yılın dip seviyesini görmüştü.

Damacana su zirvede

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

aylık yıllık

Ekmek yüzde 0,35 yüzde 29,47

Tavuk yüzde 0,00 yüzde 32,71

Süt Uzun Ömürlü - yüzde 0,00 yüzde 38,58

Hellim - yüzde -0,60 yüzde 47,98

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - yüzde 1,16 yüzde 50,57

Dana Eti Kıyma - yüzde -0,09 yüzde 30,21

Su Damacana (Pet Şişe) - yüzde 0,81 yüzde 90,79

Kuzu Eti Pirzola - yüzde 0,97 yüzde 69,97