2024 yılının son enflasyon rakamı açıklandı. Rakamlar pahalılığın her geçen gün arttığını belgeledi. İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayı enflasyonu %1.10, yıllık enflasyon %53.29 oldu.

Vatandaş pahalılıktan şikayet ederken, açıklanan rakamlar tepkiyi beraberinde getirdi.

PAHALILIK KIRDI GEÇİRDİ

Verilere göre, geçtiğimiz Aralık ayında enflasyon %1.10 olurken; 2024 yılı enflasyon oranı da %53.29 düzeyinde hesaplandı. İstatistik Kurumu’nun verileri; en son Şubat 2021’de %0.02 oranında düşüş gösteren aylık enflasyonun 46 aydır ardı ardına hız kesmeden arttığına işaret ediyor. Kasım ayında yıllık enflasyon %59.99 oranında, Ekim ayında da %65.65 düzeyinde kayıtlara geçmişti. 2023 yılının Aralık ayında enflasyon %5.44 oranında yıllık enflasyon ise %83.63 oranında gerçekleşmişti.

MAYDANOZ UCUZLAMIŞ

İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %2.49 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki aya göre, 430 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 128 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Aralık ayında fiyatı en fazla artan üç mal veya hizmet, %171.22 ile kabak, %154.38 ile enginar ve %107.87 ile patlıcan oldu. En yüksek fiyat düşüşü ise %36.42 ile maydanoz, %35.94 ile çiçek lahanası ve %35.81 ile brokoli ücretinde görüldü.