Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu, olası deprem, sel ve diğer afetlere karşı hazırlıkların güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve afet anında müdahalenin tek merkezden yürütülmesine yönelik çalışmaları ele almak üzere toplandı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplantısı önceki gün Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı Müdürlüğü’nde yapıldı. Kurum, kuruluş ve ilçeye bağlı belediyelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi, barınma ve lojistik alanları, haberleşme altyapısı, sel ve su baskını riskleri, dere yataklarının temizlenmesi ile su tasarrufuna yönelik önlemler değerlendirildi.

Toplantı raporunda, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kıbrıs Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında, afet anında İlçe Emniyet Kurulu’nun belirlenen komuta merkezinde toplanarak sahadaki çalışmaların tek noktadan sevk ve idare edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

-Afet anında tek acil haberleşme noktası hedefi

Raporda, afet anında GSM ve internet hatlarında yaşanabilecek kesintiler dikkate alınarak tek bir acil çağrı ve haberleşme noktası oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi arasında koordineli yürütülecek çalışmalar kapsamında, dozer, kepçe ve kamyon gibi ağır iş makinelerinin envanterinin çıkarılması, belediye personelinden saha destek ekipleri oluşturulması ve afet durumunda kullanılabilecek açık ve kapalı alanların belirlenmesi öngörüldü.

Stadyumlar, futbol sahaları ve diğer açık alanların afet durumunda çadır kent ve yaşam alanı olarak kullanılması, elektrik, su, altyapı ve jeneratör imkanı bulunan kapalı tesislerin ise gerektiğinde sağlık merkezlerine dönüştürülmesi planlandı.

Eski Ercan Havalimanı’nın da Lefkoşa ve Değirmenlik bölgeleri ile ülke genelinin ihtiyacına yönelik insani yardımların toplanıp dağıtılabileceği ana lojistik depolama merkezi olarak değerlendirilmesi öngörüldü.

-Millet Bahçesi ve Atatürk Stadyumu barınma alanı olarak değerlendirildi

Afet sonrasında ortaya çıkabilecek barınma, hijyen, sağlık, defin ve lojistik ihtiyaçların da değerlendirildiği raporda, Hatay depremindeki tecrübelere işaret edilerek, binalar yıkılmasa dahi tuvalet, duş, seyyar mutfak, masa, sandalye ve çadır ekipmanı gibi temel ihtiyaçlarda eksiklik yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Millet Bahçesi’nin geniş alanı, dayanıklı yapıları, jeneratörleri ve güneş enerjisi altyapısıyla yaklaşık 15 bin ile 20 bin kişiyi ağırlayabilecek ana barınma alanı olarak değerlendirildiği, Atatürk Stadyumu alanının ise yaklaşık 5 bin kişinin duş, tuvalet ve barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunun belirtildiği kaydedildi.

-Dere yatakları, barajlar, köprü ve menfezler ele alındı

Su baskını ve taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik değerlendirmelerde, dere yatakları, barajlar, köprü ve menfezler ile kritik altyapı noktaları ele alındı.

Hastane arkası, Levent İlkokulu ve Koleji çevresi, Gönyeli hattındaki dereler ile Kanlıköy Barajı’nın riskli bölgeler arasında değerlendirilerek dikkatle izlenmesi gerektiği belirtildi.

Kanlıköy ve Gönyeli barajları ile dere yataklarında biriken toprağın temizlenerek su tutma kapasitesinin artırılması, daralan köprü ve menfezlerin genişletilmesi ve dere yataklarının ıslah edilmesi gerektiği ifade edildi.

Suyun tek bir hat üzerinden şehir merkezine yönlendirilmesi yerine, belirli noktalarda havza ve göletler oluşturularak kontrol altına alınması da öneriler arasında yer aldı.

-Su tasarrufuna yönelik önlemler

Toplantıda, kuraklık ve su kaynaklarının azalmasına karşı alınabilecek önlemler de görüşüldü.

Bu kapsamda, su tasarrufuna yönelik eğitimler verilmesi, tuvalet rezervuarlarında su tüketimini azaltacak yasal standartlar oluşturulması, ev tipi havuzların kullanımının sınırlandırılmasının değerlendirilmesi ve büyük siteler ile otellerde kullanılan su ve atık suyun arıtılarak bahçe ve peyzaj sulamasında yeniden kullanılması önerildi.

Tarım Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve Su İşleri Dairesi tarafından su kullanımını azaltmaya yönelik resmi adım ve projelerin hayata geçirilmesi gerektiği de raporda yer aldı.

Raporda ayrıca, trafik cezaları ve denetimlerden elde edilen gelirlerin polis ve itfaiye gibi ilgili kurumların bütçelerine aktarılmasının, kurumların imkanlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı görüşüne yer verildi.