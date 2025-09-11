Süper Ligi ekibi China Bazaar Gençlik Gücü Futbol Akademisi, çocukları spora kazandırmak ve altyapı yatırımlarını geliştirmek amacıyla başlattığı “Gelecek Sahada Başlar” projesiyle büyük bir organizasyona imza attı. Ortaköy Sahası’nda düzenlenen etkinlik, hem katılımcı çocuklar hem de spor camiası tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye’den spor dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı organizasyonda, GG Futbol Akademisi'nin düzenlediği "Açılış Turnuvası" kapsamında 12 farklı futbol akademisinden genç yetenekler sahaya çıktı. 12 yaş grubundaki sporcuların buluştuğu etkinlikte, Erman Toroğlu, Lucas Canosa Köse ve Aykut İnce gibi isimler de yer aldılar.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Zeeb Choudhry, açılışta yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra altyapı projelerine öncelik verdiklerini vurguladı. Choudhry, “Bu proje ile çocuklarımıza spor yapma imkânı sunmayı ve onları futbola kazandırmayı hedefliyoruz. 'Gelecek sahada başlar' sloganı, bu vizyonumuzun temelini oluşturuyor,” dedi.

Etkinlik sonunda, organizasyona katılan özel misafirlere plaket takdim edilirken, katılımcılara da teşekkür edildi. Proje sayesinde hem çocuklar sahada buluştu hem de aileler sporun birleştirici gücünü bir kez daha yakından görme fırsatı buldu.