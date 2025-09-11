KTFF MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu, kendisinin ikinci yılı olduğunu ve bu süreçte iyi işler yaptıklarına inandığını belirtti. Hakemlere olan güveninin tam olduğunun altını çizen Özsusuzlu, “2024-2025 sezonuna kötü başlandı ama çok iyi bir noktada bitirildi. Ben geçen sezonu başarılı buluyorum. Bu sezon daha da iyi olacağımıza inanıyorum.” dedi.

“BİZ BİR TAKIMIZ VE BU LİGE RENK KATACAĞIZ”

Özsusuzlu, her zaman Kıbrıs Türk hakeminin yanında olan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya teşekkür ederken, “Hakemlerimiz geçen sezon da bu sezon da çok çalıştı. Bu çalışmanın meyvesini performanslarıyla alacaklardır. Umarım klasman yükselen hakemlerimiz de bu sezon daha fazla maç alarak bizleri zorlar ve aldıkları maçtan da alınlarının akıyla çıkarlar.” dedi. Kulüplerin bütçelerinin çok yüksek olduğunu ve gerek şampiyonluk gerekse de kümede kalma yarışı içerisinde birçok takımın mücadele verdiğini belirten Özsusuzlu, “Bu doğaldır ki büyük paralar harcayıp sahada beklediği sonuçları alamayan takımlar suçu tüm dünyada olduğu gibi hakemlerin üzerine yıkar. Bizi kimin ne yapacağı ilgilendirmez. Biz de bir takımız, ekibiz ve başarılı maçlar yöneterek lige renk katacağız.” dedi.

ERDOĞAN: “ÖNCE AİLE, SONRA HAKEMLİK”

TFF MHK eski üyesi Ahmet Erdoğan yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk hakemliğinin iyi bir noktaya ulaşması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, 47 yıldır hakemlik müessesesinin içerisinde olduğunu belirterek, “Öncelikle aile ve iş düzeni sonra hakemlik. Ailenizi hoş tutacaksınız bu işi başarılı bir şekilde yapacaksanız. Daha sonra işinizi düzene koyacaksınız. İş disiplini hakemlikte çok önemlidir. Ben hep ailemi ön planda tuttum, size de bunu öneririm. Hakemlik hayatım boyunca ailem hep yanımdaydı. Halen de öyledir”dedi.

MUHTAROĞLU: “SÜREKLİ HAKEMLERİ BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KTFHGD Başkanı Hakan Muhtaroğlu yaptığı konuşmada KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ve MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu’ya teşekkür ederek konuşmasına başladı. Hakemler olarak sürekli birlikte olmaya çalıştıklarını ifade eden Muhtaroğlu, “Yeni arkadaşlarımızın alışması için de bu çok önemliydi. Sezonu açtık ve iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bence sezona çok iyi hazırlandık ve moral motivasyonumuzu depoladık.” dedi. Burada alınan eğitimin çok değerli olduğunu kaydeden Muhtaroğlu, “Güvenim her zaman hakemlere tamdır. Biz elimizden geldiğince yanınızda olacağız, biz herkese yardımcı olmaya çalıştık. Hepinizi çok seviyorum.” diye konuştu.

Açılışın sonrasında klasman yükselen hakemlere kokart takdimi gerçekleşti ve ardından eğitimlere geçildi.