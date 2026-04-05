Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Arif Malek, Serdar Gürpınar

Mormenekşe: Remzi, Aziz(Aykut), Fetin, Amoah, Barış(Cafer), Sami(Arda), Mustafa(Devrim), Kehinde Akıntologou(Ahmet Can), Emre, Cenker, Madou Gadj,

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Adil, Ahmet, Ünal, Farouk(Salih), Hasan, Mustafa Kemal(Mahmut), Mustafa Sakallı, İssiaka Bamba(Salim), Semih (Mehmet Barak) Amara Fofana(Mehmet Sert).

Goller: Dk. 7 ve 48 Semih, Dk. 69 ve 76 Amara Fofana(Gençlik Gücü)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 25. Haftasının önemli karşılaşmasında play-out hattı içindeki Mormenekşe şampiyonluk mücadelesi veren Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Gençlik Gücü rahat bir oyunun ardından sahadan 4 – 0 galibiyetle ayrılarak lider Cihangir’i takibine devam etti.

Maça iyi başlayan konuk C. B Gençlik Gücü golü de erken buldu.

Dk.7 Orta alanda topu kapan Gençlik Gücü takımından Semih yaptığı verkaç sonrasında Mormenekşe ceza sahası önünde sert ve düzgün bir vuruşla topu doksan denilen noktadan ağlara gönderdi.0-1

Dk.16 Mormenekşe atağında Gadj’ın defans arkasına attığı topla buluşan Emre çaprazda aşırtma vuruş denedi ancak top üstten auta gitti.

Dk.45 Gençlik Gücü’nün kullandığı serbest vuruşta Ünal’ın ortasında iyi yükselen Farouk’un kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.48 Organize gelişen GG atağında sol kanatta topla buluşan Hasan Fofana ile verkaçı sonrasında topla sın çizgiye inerek geriye kestiği topa 18 yayı üzerinde Semih güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-2

Dk. 58 Mormenekşe atağında Emre’nin pasıyla GG ceza yayı önünde topla buluşan Gadj’ın şutunda kaleci Kemal köşeden çıkardı.

Dk.69 Gençlik Gücü atağında Hasan’ın pasıyla Mormenekşe ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Amara önünü boşaltarak kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.0-3

Dk. 76 GG defansından atılan topla buluşan Amara 18 çizgisi üzerinde güzel bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi.0-4

Dk. 84 Mormenekşe atağında Cenker’in pasıyla GG ceza sahası içinde topla buluşan Emre rakibinden sıyrılarak sert şutunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası skoru değiştirmedi ve karşılaşma Mormenekşe 0 – Gençlik Gücü 4 şeklinde tamamlandı.