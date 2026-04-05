STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Burak Mandıralı, Rıdvan Çetinkaya, Mehmet V. Çelik

CİHANGİR: Türkkan Delideniz, Ali Öztürk (Dk.79 Eray Vudalı), Yusuf Beyazi, Fikret Yağcıoğlu, Uğur Gök, Yakup Şen, Laurys Ndong Meye (Dk.72 Ali Bayır), Samson Ebuka, Berkem Nurdal, Hakan Karacaoğlu (Dk.52 Berhan), Bilal Ceylan

YENİCAMİ: Süleyman Çamlıca, Halil Uçar, Hüseyin Arifoğlu (Dk.70 Issa), Barış Kaya, Asrın Sönmez, Karan Sönmez, Aboubacar Sangare, Tahir Gazi (Dk.74 Koray), Hüseyin Paşa (Dk.46 Laurent Mendy), Görkem Büyükaşık, Alaattin Yavuz (Dk.26 Hasan Ömerpaşa)

GOLLER: Dk.13 ve 49 Laurys Ndong Meye (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 25. haftasında lider Cihangir, play-out hattındaki Yenicami’yi konuk etti.

Cihangir Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada lider Cihangir, Yenicami’yi 2-0 mağlup etti.

Cihangir, takımın golcüsü Laurys Ndong Meye’nin 13 ve 49. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaşmasını bildi.

Bu galibiyetle Cihangir puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Yenicami ise 25 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Cihangir, kritik maçta takipçisi China Bazaar Gençlik Gücü deplasmanına çıkacak. Yenicami ise Karşıyaka’yı ağırlayacak.