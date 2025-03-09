Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Canaloğlu,Furkan Türk

Cihangir: Hasancan, Erol, Yusuf Beyazi,Selçuk, Mikail, Gassama, Sercan, Hakan(57.Dk Berhan),Meye,Uğur(66.Dk Fikret),Muhittin

C. B Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı,Ahmet Sönmez,İbrahim Karadal, Salih Güvensoy(83.Dk Muhammet),Yannick, Mustafa Atlar, Mustafa Sakallı(61.Dk Arif),Sylla,Diouf(90+1.Dk Ali Öztürk),Hasan Akkuyu (90+1.Dk Mahmut)

Goller: 41.Dk Meye (Cihangir)-9.Dk Sylla, 39.Dk Hasan Akkuyu,88.Dk(P) Ahmet Sönmez (GG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 22. Hafta maçında Cihangir GSK, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir GSK – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Turgay Misk yönetti.

9.Dk: GG atağında Sylla soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Hasancan üzerine gelen bu yavaş topu elinden kaçırdı ve top filelere gitti. Cihangir 0-1 GG

13.Dk: GG atağında Sylla ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Hasancan topu köşeden çeldi.

21.Dk: GG atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu alan Sylla’nın vuruşunda kaleci Hasancan gole izin vermedi

34.Dk: Cihangir atağında Hakan’ın sağdan ortasında Muhittin ön direkte bomboş pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaptı ve topu dışarıya gönderdi.

39.Dk: GG atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Hasan Akkuyu’nun vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 0-2 GG

41.Dk: Cihangir atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Meye’nin şutunda top köşeden filelere gitti. Cihangir 1-2 GG

49.Dk: Cihangir’de Uğur’un kullandığı köşe atışında Sercan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

56.Dk: GG atağında ceza alanına kesilen ortada Diouf ön direkte boş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.

88.Dk : GG atağında Hasan sağdan ceza alanına girdiği anda savunmada müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Sönmez topu filelere gönderdi. Cihangir 1-3 GG