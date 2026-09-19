Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Volkan İzmirli, Mehmetcan Erli

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Ali, Batuhan, Orhan, Agit (Mustafa Ali) Muammer (Aşkın), Tuğra(Arda Maydon), Yao Kouassi, Gime Toure, Arda E. Bekmezci(Dk.82 Aras), Christopher Fourmy

Aslanköy: Süleyman , Sinan, Halil, Recep(Tahir), Hasan, İbrahim, Sercan (Yunus E. Bal), Hascan (Sadık Balarabe), Andy Okpe(Karan), Pacome Loua, (Dk.68 Mehmet Gürlü), Aboubacar Sangare

Goller: Dk.53 (P) Dk.65 ve Dk.83 Andy Okpe Dk.86 Sadık Balarabe (Aslanköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig’de ikinci hafta maçında Çetinkaya, Aslanköy’ü konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı Ali Özer yönetirken, her iki takımında kontrollü futbolu tercih etmesi nedeniyle mücadelenin ilk devresi golsüz 0 – 0 sona erdi.

Aslanköy ikinci yarıda Çetinkaya kalesine yüklenirken, 53. dakikada penaltı kazandı. Andy Okpe’nin penaltı golüyle öne geçen Aslanköy, 63 ve 82. dakikalarda yine Andy Okpe’nin golleriyle skoru 3 – 0’a getirdi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 86. dakikada sağ çaprazdan Sadık Balarabe’nin sert şutuyla gelirken, Aslanköy deplasmanda 4 – 0’lık farklı bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyet sonrasında Aslanköy, Süper Lig’deki ilk 3 puanını alırken, Çetinkaya 2. haftayı da puanla tanışamadan tamamladı.