Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor, Salah (3) ve Saviolo'nun golleriyle 4-0 kazandı. Galatasaray'da Ugochukwu ve Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10 yaptı. Milli ara dönüşünde Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Samsunspor'a konuk olacak.

4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.

39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0

44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başında Deniz Gül'ün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

GOL | 80' Trabzonspor, Salah'ın hat-trick'iyle farkı 4'e çıkardı.

86' VAR incelemesinin ardından Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.