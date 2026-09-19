Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu (FIFTA) tarafından 19-24 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa’da düzenlenecek FIFTA Dünya Kupası öncesinde KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Hişam Tarazi yönetimindeki KKTC Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Gazimağusa’da bulunan Center Point Inn Hotel’de kampa girdi.

14 sporcu aralıksız çalışıyor

Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk kamptan sonra çalışmalarını Daü Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda haftanın 4 günü sürdüren sporcular ikinci kamp ile birlikte daha yoğun bir tempoda hazırlanacaklar.

Milli takım yarın (Pazar) sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yapacak ve Gazimağusa kampını tamamlayacak.

Son kamp Lapta’da

Milliler, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık kampını ise ekim ayının ortasında Lapta’da gerçekleştirecek.

KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı, yoğun kamp ve antrenman programının ardından 19-24 Ekim tarihlerinde Gazimağusa’da düzenlenecek FIFTA Dünya Kupası’nda KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.