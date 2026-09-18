Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda C Grubu’nda İktisat Bankası ile Near East Bank karşılaştılar. Taşkınköy Halı Sahasında oynanan karşılaşmayı Kutlay Malek yönetti.

Near East Bank, baştan sona üstün oynadığı maçı 11 – 1 gibi oldukça farklı kazanarak turnuvaya farklı galibiyetle başladı.

Near East Bank’ın gollerini Arif Kaytaz Ürüz 4, Burak Güleli 2, Ali Muhammedov 2 Mehmet Usku, Hasan Karlıtaş ve Asaf Yorgancıoğlu attı. İktisat Bankası’nın golü ise Özder Kızıler’den geldi.

MERKEZ BANKASI FARKLI BAŞLADI

Öte yandan A Grubu’nda KKTC Merkez Bankası ile Capital Bank karşılaştılar. Taşkınköy Halı Sahasında oynanan karşılaşmayı Kutlay Malek yönetti.

KKTC Merkez Bankası, baştan sona üstün oynadığı maçı 6 – 1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Merkez Bankası’nın gollerini Salih Düzbeyaz 5 ve Ömer Şaşmaz attı. Capital Bank’ın golü ise Hakan Eminoğlu’ndan geldi.