Maraş’ta teknik heyete ‘Messi’ takviyesi
Maraş’ta teknik heyete ‘Messi’ takviyesi
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AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 – 0

BUGÜN

Esentepe – Dumlupınar: 2 – 2

Çetinkaya – Aslanköy: 0 – 4

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami (İsmail Ercan)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik – K. Kaymaklı(Burak Mandıralı)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu(Zekai Töre)

21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 1

Geçitkale – Lefke:1 – 6

Karaoğlanoğlu – Gönyeli: 3 – 1

Akdoğan – Göçmenköy: 2 – 4

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği – Lapta (Evren Karademir)

Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü(Ferhat Tuna)

Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy – Mormenekşe(Abdullah Genç)