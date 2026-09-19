AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 – 0
BUGÜN
Esentepe – Dumlupınar: 2 – 2
Çetinkaya – Aslanköy: 0 – 4
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami (İsmail Ercan)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik – K. Kaymaklı(Burak Mandıralı)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu(Zekai Töre)
21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 1
Geçitkale – Lefke:1 – 6
Karaoğlanoğlu – Gönyeli: 3 – 1
Akdoğan – Göçmenköy: 2 – 4
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği – Lapta (Evren Karademir)
Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü(Ferhat Tuna)
Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy – Mormenekşe(Abdullah Genç)