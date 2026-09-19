Stat: Geçitkale Günay Stadı
Hakemler: İbrahim Katmer, Mehmet Volkan Çelik, Yunus Çağlar
Geçitkale: Hüseyin, Yarkın(Remzi), Arda, Ramal(Berdan), Abdullah(Mert), Hasan, Ahmet, Rifat(Burçin), Batu, Berat(Onur), Tochi Ukpeli
Lefke:Vedat, Armstrong Chidi, İlker(Serhat), Tahsin, Arda, Lawrence Ogbe(Gökhan), Erkan(Umut), Vedat, Seydi, Yılmaz(Caner), Mert Efe(Mehmetali), Bangura.
Goller: Dk. 59 Tochi Ukpeli(Geçitkale), Dk. 17 Mert, Dk.21 Yılmaz(Pen.), Dk. 30 Ramal(K.K), Dk. 45 +3 ve 70 Bangura, Dk. 57 Erkan(Lefke)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig 2026-2027 sezonu 2. Hafta mücadelesinde ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Geçitkale ile Lefke takımları Geçitkale Günay Stadı’nda karşılaştılar.
Maçın başından sonuna iyi bir futbol oynayan konuk Lefke takımı ilk devrede 4 ikinci devrede ise 2 golle sahadan 6 – 1 galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan ve arka arkaya pozisyonlar bulan konuk Lefke golü de erken buldu.
Dk. 17 Lefke atağında Bangura’nın Geçitkkale ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Mert Efe önünü boşaltarak şutunda topu ağlara gönderdi. 0-1
Dk.21 Lefke atağında Geçitkale ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erkan defansın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yılmaz kaleci ve topu ters köşeye gönderdi.0-2
Dk.30 Lefke’nin kazandığı köşe atışında Yılmaz’ın ortasında Ramal’ın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti.0-3
Bu dakikadan sonra Geçitkale takımı oyun üstünlüğünü ele geçirirken bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.
Dk.45+3 Lefke defansından uzun topa hareketlenen Bangura defans arkasında topla buluşarak hızla ceza sahasına girerek kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 0-4. İlk devrede bu sonuçla tamamlandı.
Dk.57 Lefke atağında Yılmaz’ın ara pasında defans arkasında topla buluşan Erkan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top ağlara gitti.0-5
Dk.59 Geçitkale atağında Lefke ceza alanı içinde topla buluşan Tochi Ukpeli topu ağlara gönderdi.1-5
Dk. 70 Lefke atağında sol kanattan Geçitkale ceza alanına giren Mehmetali yerden kestiği topa ayak koyan Bangura skoru 6-1 yaptı.
Geriye kalan dakikalara iki takımın çabası gol getirmeyince maç Geçitkale 1 – Lefke 6 şeklinde tamamlandı.
Bu sonuçla Lefke ilk 3 puanını alırken, Geçitkale puansız haftayı tamamladı.