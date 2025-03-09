Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Arif Malek, Berk Bağrıkara
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü (74’ Bünyamin), Isaac Cofie (46’ Mehmet Erol), Emre Özsin (74’ Dinopeter), Sinan, Kenan, Emre Kuvvetlişahin (46’ Orkhan), Nevzat, Andy Okpe (46’ Sadık), Şenol, Zihni
Gönyeli: Kıvanç (46’ Hazar), Ahmet Can, Ahmet Bensel, Ceylan (78’ Ali), Arseven, Berkem, Souleymane Doukara (46’ Ege), İbrahim, Ahmet Aksoy, Ömer (20’ Mehmet), Yusuf
Goller: 14’ Nevzat, 21’-33’ Andy Okpe, 22’ Emre, 45’-49’ Şenol, 85’ Kenan (MTG)
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22. haftasında, lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gönyeli’yi 7-0 mağlup etti.
Gönyeli’de dört sarı kart cezalısı Abdoul Razak, Bayram Anday, Hasan Kanlı ve İbrahim Çıdamlı mücadelede forma giymedi.
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada MTG’ye farklı galibiyeti getiren golleri Nevzat, Andy (2), Emre, Şenol (2) ve Kenan kaydetti.
Bu sonuçla MTG puanını 50’ye ulaştırarak liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Gönyeli play-out’un son basamağında yer aldı.