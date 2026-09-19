Stat: Erdal Barut Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Rüya Sakallı
Esentepe: Onur Özbingül, Uğurcan Başayak, Salih Karal, Bünyamin Ayaz, Osman Turgut, Frederic Vivien, Ada Arıkan, Dursun Ali Karal, Paul Kolawole, Boubacar Diallo, Ali Avcısoyu
Dumlupınar: Mustafa Erendağ, Yasin Kurt, Arda Yatman, Olcay Aykut, Yannick Nkurunzıza, Mert Güçlücan, Berk Büyükkal, Wisdom Samuel, Osman Şanverdi, Nazım Deveci, Christian Robert
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de ikinci hafta maçında Esentepe, Dumlupınar’ı konuk etti.
Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Dumlupınar maçını Kerem Eran yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz 3. dakikada Yasin Kurt’un attığı penaltı golüyle 1 – 0 öne geçti. erken toparlanan Esentepe 37. dakikada Frederic ile golü bulurken, ilk devre 1 – 1 sonuçlandı.
Dengeli geçen ikinci devrenin büyük bölümü 1 – 1’lik skorla geçilirken, 83. dakikada Paul Kolawole, Esentepe’yi 2 – 1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Dumlupınar’ın yabancı oyuncusu Wisdom Samuel skoru belirlerken, maç 2 – 2 bitti.
2 takımın da 2’şer golle 2’şer puan kaybettikleri karşılaşma sonunda Esentepe bu sezon ilk puanını alırken, Dumlupınar 4 puana yükseldi.
Foto: Richard BEALE