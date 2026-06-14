Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’da Umut Düzdaban başkanlığındaki yönetim kurulu takımı çalıştıracak teknik direktörü belirledi. Karşıyaka’nın yeni teknik direktörü Orçun Volkan, oldu.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada anlaşma ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“2018-2019 sezonunda kulübümüzde kısa sürede iz bırakan ve başarılı bir grafik çizen Teknik Direktörümüz Orçun Volkan, uzun bir aradan sonra yeniden ait olduğu yerde, Süper Lig mücadelesinde takımımızın başına geçmiş bulunuyor.

​Kulübümüzün vizyonunu, ruhunu ve hedeflerini çok iyi bilen Orçun Volkan hocamızın yardımcılık görevini ise yine camiamızın içinden yetişen, kulübümüzün öz evladı Serdar Özsönmezer üstlenecektir.

​Yeşil-beyazlı renklerimize gönül vermiş iki değerli ismin yönetimindeki teknik kadromuza güvenimiz tamdır. Bu güçlü birlikteliğin bizi Süper Lig'de yeni başarılara taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

​Teknik Direktörümüz Orçun Volkan’a ve Yardımcı Antrenörümüz Serdar Özsönmezer’ye yuvana hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!”