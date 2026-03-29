China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nde Zeeb Choudhry başkanlığındaki yönetim kurulu, Doğan Türk Birliği karşılaşmasına itiraz edecek.

Gençlik Gücü maçın orta hakeminin kural hatası yaptığın iddia ederek bu nedenle maça itiraz edeceklerini açıkladı.

Kamuoyuna Duyuru

Dün oynadığımız Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü – Doğan Türk Birliği karşılaşması 2-1 Doğan Türk Birliği lehine sonuçlanmıştır. Rakibimizi galibiyetinden dolayı tebrik ederiz.

Bizler yıllardır futbol kamuoyunda tartışmaların rakip takım üzerinden yürütülmesine karşı duran bir kulübüz. Dün de aynı çizgideyiz. Konuyu rakip lehine ya da aleyhine bir pozisyon üzerinden değil, kendi futbolcumuz üzerinden gündeme getiriyoruz. Bu, meseleyi ne kadar samimi ve objektif ele aldığımızın en açık göstergesidir.

Burada söz konusu olan durum bir “hakem hatası” değildir.

Hakem hatası; takdire dayalı, yoruma açık bir pozisyonun yanlış değerlendirilmesidir.

Ancak yaşanan olay takdir değil, kuralın yanlış uygulanmasıdır.

Türk Dil Kurumu’na göre “kural”, uyulması gereken ilke demektir.

Bir kuralın yanlış uygulanması ise en yalın ifadeyle uyulması zorunlu olan bir ilkenin gereğinin yerine getirilmemesi anlamına gelir.

36. dakikada futbolcumuz Bamba’ya iki ayrı sarı kart gösterilmiş, ancak resmi hakem raporunda yalnızca bir sarı kart yer almıştır. Futbol Oyun Kuralları uyarınca (International Football Association Board – IFAB), bir oyuncu ikinci sarı kartı gördüğü anda kırmızı kartla oyun dışı bırakılmak zorundadır. Bu bir yorum değil, açık ve bağlayıcı bir kuraldır.

İkinci ihtarın uygulanmaması ya da kayda geçirilmemesi, takdir hatası değil; oyunun temel kuralının yerine getirilmemesidir.

Dünya ve Türkiye futbolunda da benzer örnekler skor gözetmeksizin maçların tekrarına karar verilmiştir.

Örneğin 2003-2004 sezonunda Türkiye Süper Lig’inde Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı:

86. dakikada çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kalması gereken Rizespor’lu oyuncuya kırmızı kart gösterilmemiş, bunun bir kuralın yanlış uygulanması olduğu gerekçesiyle müsabakanın tekrarı kararlaştırılmıştır. İlk maç 1-1 bitmiş, tekrar edilen maçta Fenerbahçe 4-1 galip gelmiştir.

Maçın orta hakemi Utku Hamamcıoğlu’nun bu kritik karşılaşmada zihinsel ve psikolojik olarak yeterli konsantrasyona sahip olmadığı sahadaki yönetiminden açıkça anlaşılmıştır. Nitekim geçmişte de dinlendirildiği bilinmektedir. Ancak biz meseleyi kişiselleştirmiyor; yalnızca somut kural ihlalini ortaya koyuyoruz.

Görüştüğümüz eski üst klasman hakemler ve yetkililer de yaşanan durumun açık bir kural hatası niteliğinde olduğunu teyit etmiştir.

Kısacası ;

Bizim meselemiz, uyulması zorunlu bir kuralın uygulanmamış olmasıdır.

Futbolda adalet, takdirle değil; kuralla sağlanır.

Kural uygulanmadığında tartışılan sonuç değil, sistem olur.

Bu doğrultuda başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili tüm yetkili kuruluşlara gerekli resmi itirazlarımız yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.