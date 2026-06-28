Dijital Kültür Derneği'nin düzenlediği Gençlik Fotoğraf Sergisi, Lefkoşa Bedesten’de ziyarete açıldı.
Dernek'ten verilen bilgiye göre, genç fotoğrafçıların çalışmalarını görünür kılmak ve Kıbrıs’ın farklı yönlerini yaratıcı karelerle sunmak düşüncesiyle hayata geçirilen Gençlik Fotoğraf Sergisi, Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen açılış töreniyle ziyarete açıldı.
Sergide, 15-35 yaş arası fotoğraf severlerin "Kıbrıs ve Kültür", "Kıbrıs Manzaraları", "Kıbrıs’ta Günlük Yaşam" ile "Kıbrıs’ın Doğası" temalarında çektiği fotoğraflara yer veriliyor.
Etkinlik, Atatürk Öğretmen Akademisi Fotoğrafçılık Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Lefke Avrupa Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Fotoğrafçılık Topluluğu, Bağımsız Gençlik Derneği, Genç Girişimci Kadınlar Derneği, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu ve Genç Hekimler Derneği'nin destekleriyle hayata geçirildi.