GÜNSEL Sanat Müzesi, farklı dönemleri ve temaları sanatın özgün dili ile buluşturan yeni sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçı Prof. Dr. Hakan Daloğlu’nun, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Anadolu Uygarlıkları I” ve “Savaş Politikaları” adlı iki kişisel sergisi, 13 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Sergilerin açılışı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

“Anadolu Uygarlıkları I” adlı kişisel sergisi, Anadolu’nun tarihsel ve kültürel mirasını sanatçının özgün yorumuyla ele alıyor. Anadolu’da iz bırakan uygarlıklardan ilham alan eserler, bölgenin binlerce yıllık birikimini resim diliyle günümüze taşıyor. Sanatçının “Savaş Politikaları” adlı desen ve yağlıboya sergisinde ise savaş olgusu ve savaşın insan üzerindeki etkileri odağa alınıyor. Prof. Dr. Daloğlu, güçlü çizgileri ve kendine özgü resim anlayışıyla çatışma, insan ve savaş arasındaki ilişkiyi farklı kompozisyonlar üzerinden izleyiciye aktarıyor. Eserler, savaşın yalnızca tarihsel ve politik bir mesele olmadığını; birey ve toplum üzerindeki derin izlerini de görünür kılıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 484’üncü ve 485’inci sergileri olan iki sergi, 11 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Hakan Daloğlu kimdir?

1971’de Ankara’da doğan Prof. Dr. Hakan Daloğlu, sanat eğitimine 1987’de Yüksek Mimar, Ressam ve Heykeltraş Mükremin Mungan’ın yanında çalışarak başladı. Bu dönemde resim, Yakın doğu mitolojisi ve sanat tarihi alanlarında çalışmalar yürüttü ve kendini geliştirdi. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde, Prof. Dr. Zafer Gençaydın Atölyesi’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını tamamlayan Prof. Dr. Daloğlu, 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek New York Marymount College’da Akademik İngilizce ve Kısa Amerikan Hikayeleri üzerine eğitim aldı.

New York’ta bulunduğu dönemde Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art (MoMA), Solomon R. Guggenheim Museum ve Whitney Museum of American Art gibi önemli sanat kurumlarında; resimde şiddet imgeleri ve Alman dışavurumcu sanatı üzerine araştırmalar gerçekleştirdi. 2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda, “Sanatta Yeterlik: Resimde Şiddet İmgeleri: Kültürel Şiddet ve Anti-Estetik Yapı” başlıklı çalışmasını tamamladı.

Sanatsal çalışmalarını Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde sürdüren Prof. Dr. Hakan Daloğlu, akademik çalışmalarına da devam ediyor. Prof. Dr. Daloğlu, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim Bölüm Başkanı ve Ana Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.