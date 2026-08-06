Ödüllü yönetmen Derviş Zaim, Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan “Antalya Altın Portakal Film Festivali”nin 63’üncüsünde jüri başkanı oldu. “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nın jüri başkanı olarak görev yapacak olan Zaim, sinema serüveninin yanı sıra dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’de İletişim Fakültesi öğretim görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali”, altmış yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin en prestijli sinema organizasyonları arasında yer alıyor. Her yıl sinema dünyasının önemli isimlerini buluşturan festival, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması aracılığıyla yılın en başarılı yapımlarını ve sinemacılarını ödüllendiriyor.

Kariyeri boyunca festivale damga vuran filmleri ile birçok kez yarışan yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim; “Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen”, “Cenneti Beklerken”, “Nokta” ve “Gölgeler ve Suretler” filmleriyle farklı yıllarda toplam 18 Altın Portakal ödülü kazandı. Yönetmenin Tabutta Rövaşata filmi 1997’de 33. Antalya Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En İyi Senaryo” ödüllerini alırken, Ahmet Uğurlu “En İyi Erkek Oyuncu”, Mustafa Preşeva ise “En İyi Kurgu” ödülünün sahibi oldu. Festival tarihinin en başarılı yönetmenleri arasında gösterilen Doç. Dr. Zaim, bu kez Türk sinemasının yeni dönemine yön verecek yapımları değerlendirecek jüri başkanı olarak festivalde yer alacak.

Sinema üretimiyle akademik çalışmaları bir arada sürdüren Doç. Dr. Derviş Zaim, uluslararası festivallerde kazandığı deneyimi hem sinema dünyasına hem de akademiye aktarmaya devam ediyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde üstleneceği jüri başkanlığı görevi de, Türk sinemasındaki birikimi ve uluslararası saygınlığının yeni bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Doç. Dr. Derviş Zaim kimdir?

Uluslararası alanda tanınan yönetmen, yazar ve yapımcı Doç. Dr. Derviş Zaim, sinema üretimini akademik çalışmalarıyla birlikte sürdürüyor. Bugüne kadar 10 uzun metraj film ve 2 belgesele imza atan Zaim, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ise sinema alanında sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Zaim, uluslararası sinema deneyimini öğrencileriyle paylaşarak geleceğin iletişimci ve sinemacılarının yetişmesine katkı sunuyor.