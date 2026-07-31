Etkinlik kapsamında kurulan stantta, kendine özgü aroması, yüksek kalitesi ve coğrafi özellikleriyle öne çıkan Güzelyurt portakalı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin Güzelyurt'un tarımsal ve kültürel değerlerinin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Festival süresince açtığımız stantta, ilçemizin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Güzelyurt portakalını ziyaretçilerimizle buluştururken, narenciye üretimimizi, yerel değerlerimizi ve kentimizin kültürel zenginliklerini de tanıtıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Misafirperverlikleri ve değerli katkıları dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor; Güzelyurt'un bereketini, üretim gücünü ve doğal zenginliklerini her platformda tanıtmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Bu yıl 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Festivale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt Belediyeleri yanı sıra Türkiye’nin farklı illerini temsil eden hemşehri dernekleri de stant açarak kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Festival, hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmayı artırmayı, kentlilik bilincini geliştirmeyi ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.