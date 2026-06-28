Karşıyaka açıklarında, içerisinde 4 kişi bulunan tekne alev aldı. Olayda iki kişi ayaklarından yaralandı. Polis'ten verilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Karşıyaka'da Sardunya Beach isimli plajın batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta, içerisinde dört kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motor kısmında, muhtemelen benzin deposundaki kaçaktan dolayı patlama yaşandı, patama sonucu da tekne alev aldı. Yangından dolayı teknede bulunan şahıslar yüzerek karaya çıktı ancak iki kişinin ayak kısımlarında yanıklar oluştu. Söz konusu şahıslar Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında tekne tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.