Uluslararası Mağusa Film Festivali’nde 42 finalist filmin belirlendi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göçe, Festival gösterimleri 9–11 Ekim tarihleri arası Gazimağusa’da halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Mağusa Film Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden sinemacıları Gazimağusa’da buluşturmaya hazırlanıyor.

Mert Yusuf Özlük başkanlığındaki ön jürinin değerlendirmesi sonucu 42 film finale kalmaya hak kazanırken, finalist filmler, festivalin ana jürileri tarafından değerlendirilerek çeşitli kategorilerde ödüller için yarışacak.

Uluslararası Mağusa Film Festivali’nin, önümüzdeki yıllarda büyüyerek KKTC’nin en önemli kültür ve sanat projelerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Festivalde Kısa Film Kurmaca ve Belgesel Film olmak üzere iki ana kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek.

Kısa Film Kurmaca Kategorisi Ana Jüri Başkanlığını Ezel Akay, Belgesel Film Kategorisi Ana Jüri Başkanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan üstleniyor.

Ana jüri üyeleri, finale kalan filmleri değerlendirerek festivalin ödül sahiplerini belirleyecek.

Festivalin finalist seçkisi; Türkiye’nin yanı sıra İran, Bulgaristan, Pakistan, Gürcistan, Danimarka, Çin, Çekya, Filistin, Özbekistan, Venezuela, İtalya, Yunanistan, Hindistan, Hırvatistan, İspanya, Kosta Rika, ABD, Belarus, Polonya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden gelen yapımları bir araya getiriyor.

-Gösterimler 9–11 Ekim’de Gazimağusa’da

Uluslararası Mağusa Film Festivali kapsamında finalist filmlerin gösterimleri 9–11 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

Festival boyunca finalist filmlerin yanı sıra çeşitli etkinlik, söyleşi ve buluşmaların da sinemaseverlerle bir araya gelmesi planlanıyor.