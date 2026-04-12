KKTC Hentbol Federasyon Kupası yarı final mücadeleleri nefes kesti. Gecenin sonunda kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise Esentepe rakiplerini mağlup ederek adlarını finale yazdırmayı başardı.

KADINLARDA DİGEM

Gecenin ilk maçında Esentepe ile DİGEM karşı karşıya geldi. Maça oldukça hızlı bir giriş yapan DİGEM, oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışsa da hücumda yaptığı basit hataların bedelini ağır ödedi. Esentepe, bu hataları hızlı hücumlarla cezalandırarak oyunda dengeyi sağladı. İlk yarı soyunma odasına DİGEM’in 12-11’lik üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda vites artıran DİGEM, daha organize bir görüntü sergiledi. Özellikle Rabia Betül Çamlı’nın kritik anlarda bulduğu goller takıma adeta can verirken; Esentepe’nin genç yeteneği Ela Yalçın sergilediği performans ve attığı gollerle gecenin yıldızlarından biri oldu. DİGEM, sahadan 29-25 galip ayrılarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.

ERKEKLERDE GOL DÜELLOSU

Erkekler yarı final mücadelesinde ise Esentepe ile Darbaz kozlarını paylaştı. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçta, kaleci performansları ve hücum gücü ön plana çıktı. Esentepe kalecisi Batuhan, yaptığı kritik kurtarışlarla Darbaz hücumlarına adeta duvar ördü. Sakat ve eksik oyuncularına rağmen pes etmeyen Darbaz, maçın son saniyesine kadar mücadelesini sürdürdü. Esentepe’de Şükrü Erdoğan ve Osman Erdoğan, hücum hattında “gol makinesi” görevini üstlenerek galibiyetin mimarları oldular. İlk yarısı 17-12 Esentepe üstünlüğüyle geçilen müsabaka, yüksek skorlu bir ikinci yarıya sahne oldu. Maç sonucu 43-37’lik skorla Esentepe lehine tescillendi ve finale yükselen taraf Esentepe oldu.