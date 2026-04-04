Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Rüya Sakallı, Furkan Türk

DND Gençler Birliği: Hamit, Yalçın, Erol, Galip, Ali Mouafi(Mehmetali), Berke, Ayetullah(Salih), Berk, Mustafa (Ozan), Bülent (Turgut) Serhat(İsmail),

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Necip, Ahmet, Yahya, Yusuf Yıldız, Malik(Hamza), Ferhat, Yağış(Onur), Mustafa(Yusuf Kumaş), Hascan, Hakan.

Goller: Dk. 21 ve 59 Berke Zorba(Gençler Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligde zirve mücadelesi veren iki takımın zorlu karşılaşmasında kazanan ev sahibi DND L. Gençler Birliği oldu.

Ev sahibi Gençler Birliği lider Baf Ülkü Yurdu karşısında her iki devrede Berke’nin ayağından bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmasıyla zirve yarışına ortak oldu.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken golü bulan ev sahibi oldu.

Dk.21 Gençler Birliği’nin Baf Ülkü Yurdu ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berke güzel bir vuruşla topu doksan denilen noktadan ağlarla buluşturdu.1-0

Dk. 28 Baf Ülkü Yurdu’nun kazandığı serbest vuruşta Hascan’ın vuruşunda kaleci Hamit topu direk dibinden kornere çeldi.

Dk.41 Organize gelişen Gençler Birliği atağında Bülent’in pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Berke’nin şutunda kaleci Erdoğan topu kornere çeldi.

Dk.45 Gençler Birliği defansından uzun gönderilen top Baf defansının sektirdiği topla buluşan Bülent kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase vuruşunu kaleci Erdoğan ayaklarıyla çıkardı.

Dk.45+3 Baf Ülkü yurdu atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk59 Gençler Birliği’nin hızlı gelişen atağında Serhat’ın pasında topla buluşan Bülent önünü boşaltarak şutunda kaleci Erdoğan uçarak topu kornere çeldi. Kornerde Baf defansından seken topla buluşan Berke’nin şutunda kaleci uzanmasına rağmen top köşeden ağlara gitti.2-0

Dk. 83 Gençler Birliği atağında sağ kanatta topla buluşan Ayettullah’ın pasıyla Baf ceza sahası içinde topla buluşan Ozan’ın şutunda kaleci topu köşeden çıkardı.