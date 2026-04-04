KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda oynanan iki karşılaşma, tempolu oyunlar ve dikkat çeken performanslarla tamamlandı.

China Bazaar Ada Tur Atladı

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede China Bazaar Ada, Soyer Egemen’i 93-65 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan China Bazaar Ada, ilk periyotta yakaladığı ritimle farkı erken açtı. Hücumda etkili bir organizasyon sergileyen ekip, ilk yarıyı 48-25 önde kapattı. Üçüncü periyotta skor dengede ilerlese de son bölümde kontrolü elden bırakmayan China Bazaar Ada, parkeden 93-65 galip ayrıldı.

Dış atışlarda da etkili olan China Bazaar Ada, 11 üç sayılık isabet bulurken Soyer Egemen 9 üçlükle karşılık verdi. Takım oyununu ön plana çıkaran China Bazaar Ada’da Marcel Ngoyi, Ulaş H. Ömer ve Ersin Cansız kritik anlarda sorumluluk alarak galibiyette önemli rol oynadı.

Caesar Larnaka Gençler Birliğinden Etkili Performans

Günün bir diğer karşılaşmasında Caesar Larnaka GB, Canbulat Spor’u 90-58 mağlup ederek yoluna devam etti.

Maça dengeli başlayan iki takım, ilk periyotta karşılıklı sayılar buldu. İkinci periyotta Canbulat Spor’un yakaladığı seri skoru kısa süreliğine dengeye getirse de, üçüncü periyotla birlikte kontrolü yeniden ele alan Caesar Larnaka GB üstünlüğünü hissettirdi.

Son periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Caesar Larnaka GB, farkı açarak karşılaşmadan 90-58 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın öne çıkan ismi ise 26 sayı ve 17 ribaundluk performansıyla double-double yapan Penka I. Valere oldu. Ayrıca takım genelinde bulunan 10 üç sayılık isabet, galibiyetin önemli faktörlerinden biri olarak öne çıktı.