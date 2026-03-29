Stat: Maraş Necip Kartal Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Serdar Gürpınar

Maraş: Ali, Serkan, Ahmet Alçıkaya(Ahmet Hellaç), Çağın, Barın, Ömer(Arda), Erencan(Çağın), Gazi, Hicabi, Berkant, Emre.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Yalçın, Erol, Galip, Mehmetali, Berk, Ayettullah(Bartu), Serhat(Ozan), Berke, Mustafa(İsmail), Turgut(Bülent).

Goller: Dk. 44 Hicabi (Maraş), Dk. 2 Berke, Dk. 14 Turgut ve Dk.85 Ozan(Gençler Birliği)

K.Kart: Dk 45 Gazi(Maraş)

Aksa 1. Ligin 24. Haftasında play-off hedefindeki Maraş, zirve hesapları yapan Gençler Birliği Maraş Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Kerem Eran’ın yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Gençler Birliği 2. dakikada Berke’nin ayağından bulduğu güzel golle adeta maça 1 – 0 üstün başladı.

Bu golün arkasından Maraş toparlansa da konuk Gençler Birliği 14. dakikada golcüsü Turgut Kaçar’ın ayağından bulduğu golle skoru 0 – 2 yaptı.

İlk devrenin son dakikalarında Maraş takımı tecrübeli ayağı Hicabi’nin 44. Dakikada attığı golle skoru 1 – 2 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci devresinde karşılıklı ataklar olmasına karşın Maraş takımı beraberliği yakalayamazken, konuk Gençler Birliği takımı ikinci devrede oyuna giren genç futbolcusu Ozan’ın 85. Dakikada attığı golle farkı 2’ye çıkardı. 1 – 3

Bu dakikadan sonra skor değişmedi ve maç Maraş 1 – Gençler Birliği 3 skoruyla tamamlandı. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 43 yaparak 3. Sırada zirve takibini sürdürdü. Maraş ise 35 puanla 8. Sırada kaldı.

Gençler Birliği 25. Haftada lider Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek, Maraş ise Düzkaya deplasmanına gidecek.