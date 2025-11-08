Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 8. hafta maçında Kaplıca Karadeniz 61, Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti.

Emre Genç Stadında oynanan Kaplıca Karadeniz 61 – Larnaka Gençler Birliği maçını Şahin Coşkun yönetti. Maça Larnaka Gençler Birliği daha etkili başlarken gol 33’te Turgut Kaçar’dan geldi. 0 – 1

İkinci devreye hızlı başlayan Kaplıca Karadeniz 61 önce 58’de Ahmet Havutcu sonra ise Ekrem Çakıral’ın golleriyle 2 – 1 öne geçti. 2 – 1‘den sonra toparlanan Larnaka Gençler Birliği Erol Emelce, Bülent Tur ve Turgut Kaçar’ın golleriyle skoru 2 – 4 yaparak maçı da kazanmayı başardı.

Foto: Richard BEALE