Süper Lige son yıllarda damgasını vuran Mağusa Türk Gücü, 81. yaşını kutluyor.

Kulüp başkanı Koral Bozkurt imzası ile yapılan açıklamada “81 Yıllık Gurur, Geleceğe Taşınan Güç: Mağusa Türk Gücü” başlığı kullanılırken, “MTG forması, yılların emeğini, inancını ve vazgeçmeyen ruhunu temsil eder. Bu formayı taşıyan her sporcu, bu büyük hikâyenin bir parçasıdır. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum” ifadeleri yer aldı.

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’un 81. yıl ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“81 Yıllık Gurur, Geleceğe Taşınan Güç: Mağusa Türk Gücü”

Mağusa Türk Gücü’nün 81. yaşını büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.

81 yıl önce atılan bu büyük adım, bugün yalnızca bir spor kulübünün değil; bir şehrin, bir kültürün ve bir tutkunun simgesi haline gelmiştir.

Mağusa Türk Gücü, geçmişten aldığı güçle bugünlere ulaşmış, sahada kazandığı başarıların ötesinde; gençlere umut olan, değer üreten ve ülke sporuna yön veren bir yapı olmuştur.

Bizler bu köklü mirası devralanlar olarak, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

MTG forması, yılların emeğini, inancını ve vazgeçmeyen ruhunu temsil eder. Bu formayı taşıyan her sporcu, bu büyük hikâyenin bir parçasıdır.

Bugün geldiğimiz noktada, elde edilen başarılar kadar; altyapıya, gençliğe ve sürdürülebilir yapıya verdiğimiz önemle de geleceğe güvenle bakıyoruz.

Mağusa Türk Gücü’nü bugünlere taşıyan tüm başkanlara, yöneticilere, sporculara, teknik ekiplere ve taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bu büyük camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum.

Nice başarılara, nice gurur dolu yıllara…”