Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Beyaz Grubu’nun 18’inci haftasında Gaziveren’i 5-0 mağlup eden Karaoğlanoğlu şampiyon oldu.

Gaziveren’i farklı bir skorla geçen Girne ekibi, 36 puana yükseldi ve maçın tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Karaoğlanoğlu, son olarak 17 sezon önce Birinci Lig'de (dönemin adıyla İkinci Lig) mücadele etmişti. Ligin Kırmızı Grubu’nda Çello Dikmen Gücü geçtiğimiz gün şampiyonluk turunu atmıştı. Hem Çello Dikmen Gücü, hem de Karaooğlanoğlu gelecek sezon Birinci Lig’de mücadele edecek.