KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da Suma Zafer başkanlık görevine getirildi.

Önceki başkan Aytaç Karavezirler’in sağlık sorunları nedeniyle göreve vekâlet eden Zafer, tek başkan adayı olarak girdiği kurulda kulüplerin onayını alarak resmen başkan oldu.

“Kulüplerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak hedefindeyiz”

Yeni başkan Suma Zafer, kulüplerin gelişimine ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda çeşitli faaliyetler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Zafer, günümüz ekonomik koşullarında kulüplere ek gelir sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zafer ayrıca, kulüpler için gelir oluşturabilecek piyango çekilişi projesini gündemlerine aldıklarını açıkladı.

Kulüplerin hakemlerle ilgili yaşadığı sorunların ve beklentilerin de detaylı şekilde ele alındığını belirten Zafer, Kulüpler Birliği’nin daha güçlü, daha şeffaf ve kulüplerin menfaatlerini ön planda tutan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.