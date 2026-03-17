Kıbrıs Türk futbolunun altyapı gelişimi ve iş birliklerinin artırılması amacıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından Türkiye’nin Samsun iline gerçekleştirilen ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulunuldu. Bu bağlamda KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen program çerçevesinde ilk olarak Samsunspor altyapı yapılanması yerinde incelenirken, Samsunspor Altyapı Koordinatörü Savaş Serdar ile bir araya gelindi. Yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk futbolunun mevcut durumu detaylı şekilde ele alınırken, özellikle altyapı organizasyonu, oyuncu gelişimi ve uzun vadeli planlamalar üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

FİNK İLE DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleşen ziyaret kapsamında Alman futbolunun önemli isimlerinden ve eski Bayern Münih ve Borussia Dortmund futbolcusu, Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink ile de görüşen Kızmazoğlu, Alman futbol adamına ülke futbolu ile ilgili bilgi vererek bir süre sohbet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut ile görüşme gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve futbol antrenör eğitimcisi Fedai Aksoy ile de bir toplantı yapıldı. Görüşmede, ülkede faaliyet gösteren futbol altyapıları ve futbol okullarında görev yapan antrenörlerin gelişiminin sağlanması, çocuk futbolunun bilimsel temellere oturtulması ve antrenör eğitim programlarının planlanması konularında iş birliği yapılması hususunda görüşmelerde bulunuldu.

Öte yandan, Samsunspor bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası altyapı turnuvalarının organizasyonunu yürüten Doğan Mermer ile de temas kuruldu.