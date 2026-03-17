Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mağusa Türk Gücü maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Nazım Aktunç’un, sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklandı.

K. Kaymaklı yönetimiyle bir kez daha yönetimle görüşen Aktunç, takımla ilgili bazı taleplerinin yerine getirilmesinin ardından fikir birliğine vardı.

Konuyla ilgili K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Küçük Kaymaklı yönetim kurulumuz ile hocamız Nazım Aktunç ve teknik heyet arasında istifa kararının ardından gerçekleştirilen toplantılar sonrasında hocamızın takımla ilgili bazı taleplerinin yerine getirilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımın başında kalması noktasında fikir birliği oluşmuştur.

Bilindiği üzere hocamız istifa kararı almış ancak bu karar yönetim tarafından kabul edilmemişti. Gerçekleştirilen toplantılarda hocamız Nazım Aktunç’a yönetim kurulu ve taraftarın güveninin tam olduğu aktarılmış ve sezon sonuna kadar birlikte devam edileceği ortak kararı alınmıştır. Kamuoyuna bildirilir.”