Stat: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Yusuf Atlar, Nedim Emre Akan

Göçmenköy: Eren Can Caner, Halil Turan, Murat Kayalı, Arda Karacan, Emre Uysal, Cemal Terkan, Gökhan Öztaş, Eran Çelik, Mehmet Göçben, Ceyhun Hızlıer, Bahadır Göçben

Hamitköy: Mehmet Hamarat, İbrahim Kaba, Sinan Dere, Hasan Kaffaoğlu, Ahmet Oduncuoğlu, Mustafa Sevim, Mehmet Yapıciel, İlker Ateş, Yusuf Elma, Cuma İlkbahar, Ersan Öztürk

Goller: 30’ Murat Kayalı (Göçmenköy, P), 40’ Eran Çelik (Göçmenköy), 45’ Mehmet Yapıciel (Hamitköy)

AKSA 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Göçmenköy, sahasında Hamitköy’ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitmeyi başardı.

Göçmenköy’de 30. dakikada kazanılan penaltıyı Murat Kayalı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Göçmenköy, 40. dakikada Eran Çelik’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son bölümünde Hamitköy oyuna denge getirmeye çalışırken, 45. dakikada Mehmet Yapıciel’in golüyle farkı bire indirdi ve soyunma odasına 2-1’lik skorla gidildi.

İkinci yarıda Hamitköy beraberlik için baskı kurmasına rağmen Göçmenköy savunması hata yapmadı. Ev sahibi ekip zaman zaman geliştirdiği ataklarla farkı artırmaya yaklaşsa da skor değişmedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göçmenköy sahadan 2-1 galip ayrılarak hanesine üç puanı yazdırdı.