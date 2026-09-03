Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy’de takımın başına antrenör Mehmet Kanat’ın getirilmesinden sonra transferler de başladı.

Hamitköy futbolumuzun 3 önemli hücum futbolcusunu kadrosuna kattı. İrfan Boşnak, Mustafa Yaşinses (Gabira) ve Ardahan Orbay, yeni sezonda Hamitköy formasını giyecekler.

Golcü futbolcu İrfan Boşnak geçtiğimiz sezon Geçitkale’nin Birinci Ligde kalmasına kaktı koymuştu. Mustafa Yaşinses ise Aslanköy’ün tarihinde ilk kez yaşadığı şampiyonluklara büyük katkı koyarken, bonservisinin bulunduğu China Bazaar Gençlik Gücü’nden transfer edildi.

Hamitköy alt yapısından yetiştikten sonra birçok farklı kulüpte başarıyla forma giyen Ardahan Orbay ise Akdeniz’in BTM İkinci Lig şampiyonluğuna büyük katkı koydu.