Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsaldarts ligleri önceki akşam 2024-2025 sezonuna merhaba dedi. Birinci ligde mücadele edecek olan takımların sayısının arttığından dolayı bu sezon başlatılan yeni uygulama ile Birinci lig takımları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış ve maçlarını Pazartesi ve Salı günleri oynatma kararı alınmıştı.

Süper lig’de sezonun ilk haftası Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübü maçı ileriki bir tarihe ertelenirken, gerçekleşen 3 Süper Lig maçı da deplasman takımlarının galibiyeti ile sonuçlandı. Birinci ligin yeni takımlarından Kıbrıs Dart Derneği sezonun ilk maçında güçlü rakipleri GazimağusaDarts Birliğini net bir skorla geçerken ligin flaş ekiplerinden biri olacaklarının sinyallerini verdiler.

AydınköyDarts Birliği Derneği ile Deniz Plaza Spor Derneği gecenin tek beraberlikle sonuçlanan karşılaşması oldu.

Darts Federasyonu’nun ülkemizde darts sporunun görünürlüğünü arttırmak, ve bu spora ilgi duyanların kolaylıkla erişebileceği yönetim bilgileri, takımlar, fikstür, sonuçlar, sporcu istatistikleri ve darts sporu ile ilgili güncel haberlerin yer aldığı resmi web sitesini (kkdf.com.tr) hayata geçirdiği yeni sezonda, maç saatlerinde canlı maç skorlarının da yer alması darts sporuna ilgi duyan sporcu ve darts meraklıları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Liglerin ilk haftasının ilk gününde alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Süper Lig

Güzelyurt Darts Birliği - Göyeli Darts Birliği : 2 - 14

Gönyeli Spor Kulübü - Fota Darts Derneği : 6 - 10

Cihangir Gençlik – Minareliköy Spor : 4 - 12

Gönyeli Av. At. Kulübü – Alsancak Yeşilova : Ertelendi

Birinci Lig B Grubu

Kibris Dart Derneği – GazimağusaDarts Birliği : 12 - 4

DüzovaDarts Derneği – Lefkoşa Spor Birliği : 4 - 12

Girne Av. At. Kulübü – Coşkuner Derneği : 6 - 10

AydinköyDarts – Deniz Plaza Spor Derneği : 8 - 8