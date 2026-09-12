Alayköy’de meydana gelen “Taammüden Adam öldürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.T dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Emine Taşdemir’in 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Alayköy’de, ikametgahın yatak odası içerisinde kendisine ait mallarını alacağını düşündüğü gerekçesiyle ikametgahın mutfak kısmından almış olduğu ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 25 cm olan krem renk bıçakla yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’in boyun, bel ve sırt bölgelerine 5 öldürücü 30 kez bıçak sokmak suretiyle taammüden öldürdüğünü mahkemeye aktardı. Zaifer, ayni gün zanlı Emine Taşdemir’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli iki adet gönüllü ifade verdiğini, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını söyledi. Polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan zanlının psikolojik muayenelerinin yapıldığını ancak beyninde tümör olmasından dolayı soruşturma sürecinin uzadığını belirtti. Zaifer, zanlının beynindeki tümörün psikiyatrik durumuna etki edip, etmediğinin de araştırılacağını belirterek 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.