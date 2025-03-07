Ayaklı Gazete’ye ulaşan ülkemizin batı bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Gemikonağı sakinleri Kordon Boyu olarak bilinen yürüyüş yolu ile ilgili bize fotoğraf göndererek sıkıntılarını paylaştılar.

Bölge sakinleri Gemikonağı Kordon Boyu’nda yürüyüş noktasında meydana gelen çökmelerin, vatandaşları tedirgin ettiğini ifade ederek burada güvenlik önlemlerinin alınmaması, halkın can güvenliğini tehlikeye atarken, yetkililerin duyarsızlığı tepki çektiğini söylediler.

Bölgedeki vatandaşlar, çöken noktada koruyucu bir bariyer ya da uyarı şeridi bulunmamasının, olası bir kazaya davetiye çıkardığını belirterek, özellikle akşam saatlerinde yürüyüş yapanların fark edemeyeceği bu tehlikeli alanın ciddi yaralanmalara ya da daha vahim sonuçlara yol açabileceği endişesi taşıdıklarını vurguladılar.

Gemikonağı ve Lefke Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunan bölge sakinleri, acilen önlem alınmasını isteyerek “Burada biri düşüp zarar görse ya da daha kötü bir olay yaşansa, sorumlusu kim olacak?” diye sordular.

Vatandaşlar, bu tür ihmallerin insan hayatının ne kadar ucuz görüldüğünü gözler önüne serdiğini ifade ederek buraya acilen önlem alınmasını talep ettiler.