Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa sever vatandaşlarımız, bu yıl yağmurların biraz geç başlamasına karşın özellikle kış aylarında etkili olmasıyla doğanın yeşerdiğini ve bereketli yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade ettiler.

Vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptıkları doğa gezisinde topladıkları gabarileri paylaşarak “Doğamız bu yıl güzelliklerini bizlerle erken paylaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl doğada yeşeren gabarilerimiz bu yıl da erken yeşillendiler” dediler.

Her mevsim doğaya çıkarak doğanın insanlara sunduğu çeşitli bitkileri toplamayı sevdiklerini ifade eden vatandaşlarımız, kış aylarında gavcar mantarı başta olmak üzere çeşitli mantar ile ayrelli, yumurta otu, kaz ayağı, hostes gibi bitkileri topladıklarını kaydettiler.

Şimdilerde gabari toplamak için doğaya çıktıklarını ancak bugünlerde uyanmaya başlayan yılanlardan dolayı biraz huzursuz olduklarını belirten vatandaşlarımız, doğanın bu mevsim hem güzel hem tehlikeli olduğunu sözlerine eklediler.