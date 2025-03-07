Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada eğitim alanındaki deprem güçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Çavuşoğlu, “KKTC’de 160 okulda, 800 blok binada eğitim veriyoruz. Bu binaların tümünde, mimar ve mühendislerimizin yaptığı tespitleri dikkate alarak güçlendirme çalışmaları yapıyoruz.” dedi. Okullarda şu anda 250’yi aşkın prefabrik sınıfla eğitime devam ettiklerini ve bu süreçteki temel hedefin yeni nesillerin eğitimdeki kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bazı okulların yıkılarak yeniden yapıldığını ve eğitimde herhangi bir aksama yaşanmaması için güçlü tedbirler alındığını dile getirdi.

Depreme dayanıklı binalar yapmak için ayrılan bütçelerin arttığını ve bu bütçenin 2,5 milyar TL’ye ulaştığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, devlet ve hayırseverlerin katkılarıyla 23 yeni okul yapıldığını ve 12 hayırseverin hibe okul yaparak bu sürece büyük katkı sağladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, okullarda yapılan güçlendirmelerin 3 yıl içinde tamamlanacağını da dile getirdi.