Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden biri olmaya yalnızca yarım adım kalmışız. Beş yıl önce berber fiyatlarını konuşurduk bizim evlatla; “İngiltere’nin üçte biri,” derdi. Şimdi makas kapandı, eşitlendik.

Larnaka Havaalanı’nı ilk kez bu kadar tenha gördük. Savaşın gölgesi… Ercan ise başka bir tablo; gösterişli ama ruhsuz, ihtişamlı ama izbe…

Bir de ufak ayrıntı... Serbest piyasada Sterlinin satış rakamı 58 Türk Lirası'ydı. Ercan Havaalanı'ndaki döviz bürosunda tahmin ediniz kaç?

65 TL.

Bu kadar fark olur mu? Üstelik 58’e alıp 65’e satıyorlar. Doğrudan uçuş yok belki kuzeye… Ama "uçuş serbest" yüzsüzlükte, arsızlıkta, denetimsizlikte…

(Cenk Mutluyakalı)

Girne’ye yağan yağmur kadar umarım

tarım yapılan bölgelerimize de yağmıştır.

Bu kadar uzun süren ve şiddetli yağış aldığımız bir yıl uzun zamandır hatırlamam.

Otlarla mücadele bizim için bu yıl biraz zor olacak ama dağlarımız yem yeşil oldu, yıllarca çıkmayan bitkileri bu sene tekrardan gördük.

Şükürler olsun…

(Murat Şenkul)

Eski komiserlik binasını yıllar önce Ismail Bozkurt kültür merkezi yapmak istemisti bu durumda kalmamali diye siyah çelenk konmuştu yıllar geçti İTÜ ye verildi yıllardır İTÜ çivi çakmadı.

(İsmet Ezel)

Arada meclisimize hepimizin akıl sağlığı için test maksatlı belli önergeler sunmak lazım sanırım... Salamis Harabelerini yıkıp yerine bir Salamis Kent Üniversitesi yapılsa mesela... Mişarroların koşturacağı daşlar yerine bölgeye istihdam, yatırım, vizyon vs... Kantara Kalesi yerine Kantara Teknik Üniversitesi, geleceğe en yukardan bakıyoruz vs... Yüce meclisimizde bunlar kabul edilir mi bilmem ama oy birliği ile reddedilmez ondan eminim...

(Mehmet Ekin Vaiz)

İÇ POLİTİKA :

Savaşa odaklandık. İçdeki durumları fark etmedik.

Alçak Orman Arazileri kiralanacak :

Ormanın alçağı, yükseğimi var. Orman ormandır. Bunları kesenleri ve kesilmelerine vesile olanları tarih " ALÇAKLAR " diye yazarsa şaşmayın.

Beşparmak dağlarını yiyenleri de "MOUNTAİNFAO" olarak yazacak..

Birde ilginç olan Muhalefet partisi CTP yöneticilerinin " U " dönüşü yapmaları. Bu sıklaşıyor. Bazen kararlarda, bazen söylediklerinin tersi eylemlerde görüyoruz.

UBP. tumba, CTP " U" dönüşlerle aynı yere döner. Birde seçim isterler.

AB yetkilileri ,EOKA gününü kutladiılar Bir bu eksikti. Gelip Grivasın mezarına çelenk de koysalardı.

Bizim Sayın Cumhurbaşkanı da:

" GÜVENİMİZ SARSILIYOR " diyor.

Olmayan güven nasıl sarsılır. Sarsıntının Rihter ölçeyi kaç.??

CB nımız ilk uçakla Brüksele gidip orda gereğini yapmalıydı.

AB Parlementosunda, TC li üyeler var. Onlar ne yaparlar?

Bu işler DİKİLİ TAŞA şikayetle olmuyor.

(Yücel Dolmacı)