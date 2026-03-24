Sn. Ünal Üstel, Karpaz bölgesinde ITÜ’ye verilecek olan araziyle ilgili Meclis’te yaptığınız konuşmada ‘güvenlik sebebiyle’ verileceğini söylediniz. Anlaşılan bölgede önemli bir askeri adım atılacak…

Sn. Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğinin bu yıl sadece Nisan maaşlarına yansıması sonrasında bir daha ödenmeyecek olması, kaldırılacağı yorumlarına neden olurken, siz bunu reddettiniz. İnşallah sizin dediğiniz doğrudur…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizde bu yıl kış aylarından itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle büyük Kanlı Dere’nin sürekli olarak akması neticesinde yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar görüyormuş. Bu nedenle Mesarya bölgesine bir baraj veya gölet yapılması şart oldu…

Sn. Zeki Çeler, son zamanlarda muhalefet partisi olarak söylemlerinizi sertleştirdiniz dikkatlerden kaçmadı. TDP olarak bir erken seçime hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz herhalde. Allah kolaylık versin…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizde görev yapan doktorları Tıp Bayramı kapsamında ziyaret ederek onlara verdikleri hizmetler için teşekkür edip küçük birer hediye vermeniz çok anlamlı bir hareketti…

Sn. Şevket Öznur, yıllarca ayni odayı paylaştığınız eğitim dünyasının sevilen siması Erdoğan Saraçoğlu’nun vefatı nedeniyle başınız sağolsun diyoruz. Gerçektende yeri doldurulmaz bir kişilikti…